Golf Şampiyonası'nda şampiyon Karataş

Ulaş Karataş'ın şampiyonluğuyla noktalanan turnuva golf tutkunlarını buluşturdu.
19 Haziran 2025 14:08
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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da Türkiye Profesyonel Golf Birliği Derneği tarafından gerçekleştirilen 1'inci Türkiye PGA Championship Golf Turnuvası'nın şampiyonu Ulaş Karataş oldu.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Cullinan Links Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen ve Türkiye'den 50 profesyonel golfçünün katıldığı turnuva sona erdi. Turnuvada birinci Ulaş Karataş, ikinci Ediz Kemaloğlu, üçüncü Ali Altuntaş, dördüncü Kadirhan Yener ve beşinci ise Fahrettin Kök oldu. Törende dereceye giren sporculara para ve kupa ödüllerini iş insanları Mehmet Aygün, Ramazan Üştan ve golf kulübü müdürü Şehmuz Işık verdi.

 


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