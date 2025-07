Golf turizminde rekor beklentisi

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ceylan, golf turizminde bu yıl turist sayısı ve turistlerin kişi başı harcamasından elde edilen gelirin arttığını belirterek, "Turist sayımız bu yılın ilk 6 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 19, kişi başı harcama geliri geçen yıla oranla yüzde 7-8 civarında yükseldi. Bu yıl golf turizminde rekor bekliyoruz" dedi.



TGF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ceylan, Belek turizm merkezinin geçen yıl golf turizminde 527 bin turisti ağırladığını söyledi. Merkezdeki tesislere golf amaçlı gelen tatilcilerin geçen yıl kişi başı harcamasının önceki sezonlara göre yüzde 15 artığına dikkati çeken Ceylan, golf turizminde Portekiz ve İspanya'yı rakip destinasyon olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bu yıl turist sayısı ve turistlerin harcamasından elde edilen geliri artırmayı hedeflediklerini anlatan Ceylan, "Turist sayımız bu yılın ilk 6 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 19 üzerinde. Kişi başı gelirde de geçen yıla oranla yüzde 7-8 civarında yukarıdayız" diye konuştu.



'BELEK DESTİNASYONUNUN HAK ETTİĞİ YERE GELMESİNİ UMUYORUZ'



TGF yönetiminin yanı sıra Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü görevini yürüten Ceylan, şunları söyledi:



"Golf turizminde en başarılı sezonu 2019 yılında yaşadık. Bölgedeki tesislerde 568 bin raund oyun gerçekleşti. Tesisimiz 53 bin raunda ulaştı. 2024 yılında ise bölgemiz 527 bin turist, tesisimiz 48 bin 500 ziyaretçiye ulaştı. Biz her sene kişi başı gelirimizi orantısal olarak artırmak istiyoruz. İspanya ve Portekiz'deki rakip destinasyonlarla karşılaştırdığımızda bölgemizdeki tüm tesislerin, geneliyle Belek destinasyonunun hak ettiği yere gelmesini umuyoruz. Türkiye, turizm odağında eşi benzeri olmayan hizmet-fiyat politikasına sahip. Biz de misafirlerimizi rahatsız etmeyecek, yanı sıra kalitemizden de ödün vermeden fiyatlarımızı her sezon bir miktar artırıyoruz"



'TURKISH AIRLINES OPEN TANITIM İÇİN ÖNEMLİ'



8-11 Mayıs'ta Turkish Airlines Open'a ev sahipliği yaptıklarını, turnuva sonrası çok olumlu dönüşler aldıklarını belirten Ceylan, "Türk misafirperverliği ve organizasyon kalitesini dünyaya tekrar göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Görünürlük olarak kıyaslarsak, 2019'daki turnuvanın Rolex Serisi olmasına karşın bu etap daha düşük bir ödül miktarına sahipti. Ancak bu turnuvada 1,5 kat daha fazla kişiye ulaştık. Golf oynayan turist profilinin yüzde 10'u Belek bölgesini bu zamana dek ziyaret etmiş. Bu destinasyonu deneyimlememiş yüzde 90'lık bir kesim bulunuyor. Bu bağlamda bu turnuvaların sürekliliği bölgemiz ve tanıtım adına çok önem taşıyor" diye konuştu.



Hizmete yeni açılan Regnum The Crown'ın Belek'i turizmde üst seviyeye çıkaracağını anlatan Ceylan, "Amacımız yüzde 100 doluluklara ulaşmak değil. Elbette ticari açıdan en yüksek kazancı hedefliyoruz ancak bunun yanı sıra kişi başı harcamayı artırmak zorundayız. Bunun için de sürekli yeniliklere imza atmamız gerekiyor. Biz 11 yıl önce hayata geçirdiğimiz Regnum Carya ile bunu ispatladık. Belek bölgesinde üst kalite hizmet verilebileceğini misafirlerimize gösterdik. Bölgemizdeki diğer tesislere de örnek oldu" dedi.