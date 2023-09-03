Golf turu 4. ayağı sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun A kategorisi 4. ve son ayağı sonunda Taurus Golf Kulübü şampiyonluğa ulaştı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun A kategorisi 4. ve son ayağı, dün ve bugün İstanbul'da bulunan TGF Silivri Golf Tesisleri'nde oynandı.



Organizasyona, A kategorisinde 9 takımdan 72 oyuncu katıldı.



Dört ayak sonunda oluşturulan genel klasman tablosuna göre, A kategorisinde Taurus Golf Kulübü 64 puanla birinci, Klassis Golf Kulübü 56 puanla ikinci, Ankara Golf Kulübü ise 46 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Taurus Golf Kulübü, elde ettiği bu puanla ayrıca turnuvanın en iyi derecesine imza attı.



Dereceye giren takımlara ödüllerini, TGF Yönetim Kurulu üyelerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Recep Turan takdim etti.



