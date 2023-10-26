Golfçüler Cumhuriyet Kupası'nda yarışacak

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan ve İstanbul Airport (İGA) ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan "TGF 100. YIL CUMHURİYET KUPASI", 27-28 Ekim tarihlerinde Antalya Belek'te oynanacak.



Antalya Golf Kulübü'nün PGA Sultan Golf Sahası'nda düzenlenecek "TGF 100. YIL CUMHURİYET KUPASI"na, 20 kulüpten 100'ün üzerinde oyuncu katılacak.



İki gün sürecek müsabakalar 36 çukur üzerinden değerlendirilecek. Müsabakaların final raundunun sonunda bir ödül töreni düzenlenecek.



Gross kategorisini kazanan kadın ve erkek oyuncular birer kupa alırken, müsabakaların en iyi gross skorunu yapan oyuncu "TGF 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'nın üzerine ismini yazdıracak. Ayrıca, net skor kategori 1.,2.,3.'lerine de birer kupa verilecek.



