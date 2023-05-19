Golfte şampiyonlar belli oldu

Türkiye Gençler Golf Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu. Erkeklerde Can Gürdenli, kadınlarda ise Zeynep Süalp şampiyonluğa ulaştı.
19 Mayıs 2023 23:25
Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Golf Şampiyonası'nda erkeklerde Can Gürdenli, kadınlarda ise Zeynep Süalp şampiyon oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Silivri Golf Sahası'nda gerçekleşen şampiyonada 70 sporcunun yer aldığı belirtildi.

Şampiyona sonunda erkeklerde Can Gürdenli'nin, kadınlarda ise Zeynep Süalp'in 72'şer gross skorla şampiyonluğa ulaştığı aktarıldı.

Erkekler A kategorisinde Ömer Ersin Bilgin'in, B kategorisinde Kerim Çetin'in birinci olduğu kaydedildi.

Kadınlar A kategorisinde ise Lara Sorguç'un, B kategorisinde ise Ece Sözmen'in ilk sırada yer aldığı ifade edildi.


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