Golfteki hedefleri bu kez şampiyonluk

Dünyanın en iyi golfçülerini bir kez daha Antalya'da buluşturacak Turkish Airlines Open'a önceki turnuvalarda kupayı kılpayı kaybeden isimler de katılacak. Nicolas Colsaerts, Dylan Frittelli, Haotong Li, Benjamin Hebert ve Matthias Schwab, Carya Golf Kulübü'nde bu kez şampiyonluk için mücadele edecek.



Ryder Cup Avrupa takımının eski oyuncularından Belçikalı Nicolas Colsaerts ile Güney Afrikalı Dylan Frittelli de, 2017 yılında Carya Golf Kulübü'nde yapılan turnuvada Justin Rose'un ardından ikinciliği paylaşmıştı. 2018 yılındaki turnuvada final raundunda üç pata yapan Çinli Haotong Li, play-off'ta da Justin Rose'a kaybederek kupaya uzanamamıştı.



2019 yılında Montgomerie Maxx Royal Sahası'nda düzenlenen son Turkish Airlines Open, Avrupa Turu tarihinde üçüncü kez altı oyuncunun yer aldığı play-off'a sahne olmuş, spot ışıkları altında oynanan mücadelede Fransız Benjamin Hebert ve Matthias Schwab, şampiyon olan Tyrell Hatton'a kaybeden oyuncular arasında yer almıştı.



TÜRK SPORCULAR DA MÜCADELE EDECEK



Organizasyonda yedi Türk oyuncu da mücadele edecek. Profesyonel oyuncular Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç, Leon Açıkalın, Ulaş Karataş, Mehmet Ceylan ile birlikte iki amatör golfçü İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de prestijli turnuvada boy gösterecek.



BİLET SATIŞLARI SÜRÜYOR



Dünyanın önde gelen golfçülerini Antalya Belek'te bir araya getirecek Turkish Airlines Open 2025, 8-11 Mayıs tarihleri arasında Regnum Carya, Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek. Geçmiş yıllarda büyük ilgi gören organizasyon, 2016, 2017 ve 2018'deki başarılı etkinliklerin ardından yeniden Regnum Carya Golf Kulübü'ne dönüş yapıyor.Golfseverler ister günlük isterse kombine bilet alarak turnuvayı takip edebilecek. Organizasyonun VIP biletleri de aynı site üzerinden satın alınabilecek.



