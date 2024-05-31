Hasan Özgüven Cup'ta golf tutkunları bir araya geldi

Ankara Regnum Golf Kulübü'nde düzenlenen Hasan Özgüven Cup, golf tutkunlarını bir araya getirdi.
31 Mayıs 2024 14:38
Ankara Regnum Golf Kulübü'nde düzenlenen Hasan Özgüven Cup, golf tutkunlarını buluşturdu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iş insanları Özgür Onur Özgüven ve Dilek Nur Özgüven ile mimar Uğur Özer Özgüven kardeşlerin geçen yıl vefat eden babaları Hasan Özgüven adına turnuva düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür Onur Özgüven, Hasan Özgüven'in hatırasını yaşatmak adına turnuvanın gelenekselleştirileceğini ifade etti.

Hasan Özgüven Golf Cup'ta bu yıl erkekler gros, erkekler A ve B, kadınlar A, kadınlar ve erkekler nearset to pin (bayrağa en yakın), kadınlar ve erkekler longest (en uzağa vurma) ve hole in one (deliğe bir vuruşta sokma) kategorilerinde mücadeleler yapıldı.


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