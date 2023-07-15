İstanbul 15 Temmuz Golf turnuvası tamamlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, İstanbul'da gerçekleştirildi.



Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamada, TGF Silivri Golf Sahası'nda yapılan müsabakalara toplam 76 sporcunun katıldığı belirtildi.



Gross kategorisine erkeklerde Kemer Golf Kulübünden Mehmet Kazan'ın, kadınlarda ise Ataşehir Golf Kulübünden Alya Su Çiğdem'in şampiyon olduğu belirtildi.



A kategorisinde erkeklerde Klassis Golf Kulübünden Muhsin Bayramoğlu'nun, kadınlarda da Ataşehir Golf Kulübünden Alya Su Çiğdem'in birinci olduğu aktarıldı.



B kategorisinde ise erkeklerde Klassis Golf Kulübü sporcularından İsmail Dengiz'in kadınlarda da yine aynı kulüpten Duru Taşkın'ın ilk sırayı aldığı kaydedildi.



