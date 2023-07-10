Kadın Milli Golf Takımı, Takım Şampiyonası için Finlandiya'da

Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası için Finlandiya'ya gitti.



Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en iyi kadın amatör golfçülerinin mücadele edeceği Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası, Salı günü Finlandiya'da başlayacak.



Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Tawast Golf ve Country Club'da organize edilen şampiyonada kadın takımları ülkelerinden 6 sporcuyla müsabakalara katılacak.



Şampiyonada bulunduğu 19 ülkeden, 114 golfçü yer alıyor.



Şampiyonada milli takım adına Zeynep Süalp, Sude Bay, Deniz Sapmaz, Almina Erdoğan, Delfin Filiz ve Ayşe Demir ile mücadele edecek.



Turnuvanın şampiyonu, 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak finalde Match Play'i kazanan takım olacak.



Kadın Golf Milli Takımı, Avrupa Takım Şampiyonası'na en son 2016 yılında katılmış ve 20 takım arasında 12. sırada yer almıştı.



