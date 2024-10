Limak Kemer Golf Cup 2024'te ödüller sahiplerini buldu

Yurt içi ve yurt dışında imza attığı pek çok projenin yanı sıra, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında da faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin önde gelen gruplarından Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği 'Limak Kemer Golf Cup 2024' ile sürdürüyor. Yoğun bir katılımla Kemer Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvaya Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Hasan Akçakaylıoğlu, Mehmet Ziylan, Serra Tokar, Beyhan Goldman Benardete'nin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 240 oyuncu katıldı. İki gün boyunca büyük ilgi gören etkinlik, Türkiye'de golf sporuna ilgiyi artırması açısından öne çıkıyor.Toplam 17 kategoride geniş bir katılımla düzenlenen Limak Kemer Golf Cup 2024 ödülleri 20 Ekim'de düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Erkeklerde Selim Evrengil, kadınlarda ise Çağla Metin Gross birincisi unvanının sahibi olurken, ödülleri Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir tarafından takdim edildi. Junior kategorisinde Gross birincisi Can Marko Özdemir ve miniklerde Gross birincisi Ayşe Mina Gündoğar da kazananlar arasına isimlerini yazdırdı. Ödül töreni sonrası renkli gece Melsum Erdost ve Mest Band konseriyle devam etti.Limak Kemer Golf Cup 2024'te dereceye giren yarışmacılar şöyle sıralandı:Ladies A Kategorisi 1. Çağla MetinMens A Kategorisi 1. Selim EvrengilLadies B Kategorisi 1.Nilüfer ElmasMens B Kategorisi 1. Mahmut KöylüMens C Kategorisi 1. Zafer DemirtaşKızlar Kategorisi 1. Bade YalçınErkekler Kategorisi 1.İbrahim ElmasKızlar Kategorisi 1. Ayşe Mina GündoğarErkekler Kategorisi 1. Kerem BilginNearest To The Pin: Nazlı ErdoğanLongest Drive : Sezgi KılıçNearest To The Pin : Mert BayırLongest Drive : Cemal Demirören