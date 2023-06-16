Mehmet Kazan, Çekya'dan kupalarla dönüyor





Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) organize ettiği 2023 Czech Disabled Golf Masters, 14-15 Haziran tarihlerinde Çekya'nın Prag kentinde gerçekleştirildi.



Golf Resort Black Bridge'de oynanan müsabakada, Türkiye'nin de arasında bulunduğu 12 ülkeden toplam 61 sporcu mücadele etti. Organizasyonda, ülkemizi Engelli Golf Milli takımı sporcularından Mehmet Kazan ile Masters'da Karahan Yıldırım temsil etti.



Mehmet Kazan, mücadele ettiği iki raundun ardından toplamda 155 (+11) gross skorla genel klasman tablosunda ikinci oldu. Kazan ayrıca, "Best Other Man" kategorisinde toplamda 61 stableford skor oynayarak müsabakaları birinci sırada tamamladı.



