Mehmet Kazan, İngiltere'de mücadele edecek

Milli golfçü Mehmet Kazan, İngiltere'de düzenlenecek turnuvada yer alacak.
13 Mayıs 2025 17:18
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Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) tarafından İngiltere'de düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre çarşamba günü başlayacak "The G4D Open", Buckinghamshire kentindeki Woburn Golf Kulübünde yapılacak.

17 Mayıs Cumartesi günü sona erecek organizasyonda, 18 ülkeden toplam 80 sporcu mücadele edecek.

Turnuvada Türkiye'yi, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil edecek. Milli sporcuya, Türkiye Golf Federasyonu Milli Takım Antrenörü İdris Topar eşlik edecek.


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