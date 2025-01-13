Milli golfçü Deniz Sapmaz, Dubai'de 1. oldu!

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Dubai Desert Klasik Gençler Turnuvası'nın kızlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri Golf Federasyonu tarafından Dubai kentinde düzenlenen organizasyona 10 ülkeden 64 golfçü katıldı.



Deniz, 3 tur üzerinden oynanan turnuvayı toplamda 221 (+5) gross skorla ilk sırada tamamlayarak 4 önemli turnuvaya (Shubhankar Sharma Gençler Grand Final, Faldo Serisi Grand Final, JAGA Grand Final ve BAE Clutch Tur) katılma hakkı elde etti.



