Milli golfçü Mehmet Kazan birinci oldu

Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'daki turnuvada birinci oldu.
20 Haziran 2024 23:31
Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) Çekya'da organize ettiği Çek Engelli Golf Master Turnuvası'nda birinci oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Golf Resort Black Bridge'de düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Belçika, Çekya, İspanya, Fransa, Slovakya, Slovenya, İsveç, Litvanya, Hollanda, İtalya, İsviçre ve Almanya'dan 75 oyuncu sahaya çıktı.

Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan, şampiyonada ilk gün 70 (-2), ikinci gün 75 (+3) oynayarak, toplamda 145 (+1) gross skorla birincilik kupasının sahibi oldu.


Diğer Haberler

Milli golfçü Mehmet Kazan birinci oldu

Milli golfçüler, İsveç ve İrlanda'da mücadele edecek

Dostluk Golf Turnuvası'nda şampiyon Türkiye

Dostluk Golf Turnuvası başladı

Azerbaycan'da, "Turkish Airlines World Golf Cup" amatör golf turnuvası düzenlendi

Milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya'da şampiyon!