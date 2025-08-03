Milli golfçüler Avrupa'da derece yaptı!

EGA (Avrupa Golf Birliği) tarafından 30 Temmuz–2 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen 'European Men's and Ladies' Team Shield Championship 2025'te sporcularımız ülkemizi Bulgaristan Pravets Golf Kulübü'nde temsil ettiler.



EGA tarafından organize edilen ve bu yıl yoğun bir katılımla gerçekleşen bu organizasyona Türkiye, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Estonya, Romanya, Kıbrıs, Sırbistan, Norveç, Malta ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 20 farklı ülke takımı katıldı.



Deniz Sapmaz, Sude Bay, İrem Demir ve Alya Mahmuti'den oluşan Kadın Milli Takımımız 9 takım arasında 2'inci olurken, Tunç Aslan, Tuna Şahin, Efe Sargın ve İbrahim Tarık Aslan'dan oluşan Erkek Milli Takımımız 11 takım arasında 3'üncü sırada yer alarak turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladılar.



Kadın Milli Takımımıza; Türkiye Golf Federasyonu Milli Takım Antrenörü Çağatay Ural eşlik ederken, Erkek Milli Takımımızı İdris Topar çalıştırdı.



Turnuva ödül töreninde Türkiye Golf Federasyonu'nu temsilen TGF Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan ile TGF Turnuvalar ve Teknik Standartlar Komitesi Üyesi Cüneyt Sapmaz yer aldı.



