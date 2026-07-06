Milli golfçüler Macaristan'da 4 derece kazandı

Macaristan Amatör Açık Golf Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, önemli dereceler elde etti. Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Alcsutdoboz kasabasındaki Botaniq Mariavölgyi Golf Kulübünde düzenlenen organizasyona 84 sporcu katıldı.



KADINLARDA ÜÇ DERECE



Kadınlar kategorisinde yarışan Sude Bay, 221 (+7) gross skorla turnuvayı birinci sırada tamamladı. Aynı kategoride İrem Demir, 228 (+14) gross skorla ikinci oldu.



Elif Nihal Boztaş ise 236 (+22) gross skorla üçüncülük elde etti.



EMİR DUHAN SAZAK ÜÇÜNCÜ OLDU



Erkeklerde mücadele eden Emir Duhan Sazak da turnuvada dereceye girdi. Milli sporcu, 215 (+1) gross skorla Macaristan Amatör Açık Golf Turnuvası'nı üçüncü sırada tamamladı.



