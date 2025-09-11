Milli golfçüler, Romanya'da mücadele edecek

Türkiye Golf Milli Takımı, Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.



Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Theodora Golf Kulübü'nde yarın başlayacak organizasyon, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.



Avrupa Golf Birliği takviminde yer alan turnuvada Türkiye, Romanya, Bulgaristan, İran, İspanya, İngiltere, ABD, Malta ve Almanya'dan toplam 85 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.



Türkiye'yi organizasyonda kadınlarda Sude Bay, İrem Demir, Selen Sedar ve Erin Neva Yeniçelik; erkeklerde ise İbrahim Tarık Aslan, Sarp Saraçoğlu, Rüzgar Dengiz ve Berk İpeker temsil edecek.



