Milli golfçülerden Avrupa'da çifte başarı!

2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda Kadın Golf Milli Takımı altın madalya kazanırken, Erkek Golf Milli Takımı organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.
02 Ağustos 2026 15:04
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Malta'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Golf Milli Takımı altın, Erkek Golf Milli Takımı ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Royal Malta Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 10, erkeklerde 14 ülkenin milli takımı katıldı.

Deniz Sapmaz, Sude Bay, Ada Narin ve Zeynep Süalp'tan oluşan Kadın Milli Takımı şampiyon olurken, Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan, Duhan Sazak ve Rüzgar Turgun'dan oluşan Erkek Milli Takımı ise gümüş madalya kazandı.


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