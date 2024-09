Milyon dolarlık golf sahalarına özenle bakılıyor

Avrupa'nın en iyi golf tesisleri arasında yer alan Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki golf sahalarını farklı ülkelerden çok sayıda turist tercih ediyor.



Golf turizmi için gelenlerin günün büyük bölümünü geçirdiği sahaların bakımı, titizlikle yapılıyor. Günün ilk ışıklarıyla çalışmaya koyulan uzman ekip, güne çimleri sulayarak başlıyor.



Farklı boyutlarda çimleri her gün kesen ekip, her golf oyununun ardından kum sahayı tırmıklayarak, oyuncu izlerini yok ediyor.



Carya Golf Kulübünün saha müdürü Alper Ateş, AA muhabirine, sahada çok ince işçilikler yapıldığını, müşteri sahaya çıkmadan sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.



Sulama işleminin ardından ilk olarak sahadaki bayraklı yerlerin çimini biçtiklerini belirten Ateş, şöyle devam etti:



"Bazı çimler 2,5 milimle biçiliyor, diğer yerler iki günde bir, bayraklı yerler her gün biçilir. Kum engellerindeki bir önceki müşterinin ayak izleri mutlaka tırmıklanarak, yok edilir. Bayrağın yeri her gün değiştirilir. Çünkü çok fazla kişi golf oynadığı için çimlerin yıpranmaması gerekiyor. Rutin bakımların yanı sıra bir gün önce rüzgar çıkmış, tilki gelmişse veya karga bir yeri kazmışsa bunlar tamir edilir, müşteriye halı gibi saha sunulur."



Ateş, her oyundan sonra da tekrar sahanın düzenlendiğini ifade etti.



"80 futbol sahasına bakıyoruz"



Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan da özellikle yaz döneminde sıcak hava ve yüksek nemden dolayı golf sahasının bakımlarının daha zor olduğunu dile getirdi.



Bölgede 760 dönüm alana sahip olduklarını vurgulayan Ceylan, "Alanın 430 dönümü çim. 22 personelle bakımı sağlıyoruz. Golf sahalarımızın personel gideri hariç yıllık 450 bin avro bakım maliyeti var. Dört farklı uzunlukta çimlerimiz var. Sıcaklığa en uygun çim varyasyonlarını seçiyoruz. Bunların hepsinin bakım yöntemleri çok farklı. Boyut olarak 80 futbol sahasına 22 kişi bakıyor. Çimlerde milim yanlış kesim olsa hemen fark edilir." diye konuştu.



Ceylan, özellikle çukur çevrelerinde küçük makaslar kullandıklarına değinerek, saha bakım personelini yetiştirmenin en az iki yıl sürdüğünü söyledi.



"Golf sahamızın altında 80 kilometre sulama hattı var"



Avrupa'da yağışlar fazla olduğu için golf sahalarının bakım maliyetlerinin daha düşük olduğunu anlatan Ceylan, "Bizim golf sahamızın altında 80 kilometre sulama hattı, 60 kilometre drenaj hattı var. Maksimum kalitede çim için zemininde 30 santimetre kum var. Verdiğimiz emek sayesinde misafirlerimizin sahalardan memnuniyeti çok yüksek." dedi.



Millennium Golf acentesinin yönetim kurulu başkanı Öner Uygun ise Belek bölgesine misafirlerin yoğun talep gösterdiğini, sahaların kalitesinin rezervasyonlara da pozitif yansıdığını dile getirdi.