National Golf Club, Turkish Airlines Open'a ev sahibi

Regnum Hotels bünyesinde yer alan National Golf Club, Türkiye'de golf sporunun tanıtımına katkı sağlayarak dünya ölçeğinde gerçekleşen golf müsabakalarını ağırlamaya devam ediyor. Golf severlerin yakından takip ettiği ve Avrupa'nın en yüksek katılımlı golf turnuvalarının yapıldığı National Golf Club, bu yıl 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Turkish Airlines Open'a ev sahipliği yapacak.



Antalya'da golf turizminin gelişiminde 1994 yılından bu yana öncü bir rol üstlenen National Golf Club, DP World Tour takviminde yer alan ve 2,75 milyon ABD doları ödül havuzuna sahip bu prestijli turnuva ile bir kez daha dünya golfünün odak noktası olacak. Organizasyon, DP World Tour'un 2026 sezonundaki Asya Swingi'nin beşinci ve son turnuvası olarak oynanacak.



2026 yılında Turkish Airlines Open'a ilk kez ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarına vurgu yapan National Golf Club Genel Müdürü Şener Ceylan; "Regnum Hotels bünyesinde yer alan National Golf Club olarak, Ryder Cup oyuncusu David Feherty ve Seniors Tour oyuncusu David Jones tarafından tasarlanan sahamızda, böylesine prestijli bir organizasyonu ağırlamak hem kulübümüz hem de Türk golfü açısından son derece değerli. Geçtiğimiz sene Carya Golf Kulübünde gerçekleşen bu etkinliği, bu sene yine başka bir Regnum tesisinde düzenleyecek olmak büyük gurur. Türk Hava Yolları ve DP World Tour iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu organizasyonun, sahamızın uluslararası bilinirliğine ve Antalya'nın dünya golf destinasyonları arasındaki güçlü konumuna önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm ekibimizle birlikte en yüksek standartlarda bir turnuva sunarak oyunculara dünya çapında bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.



Daha önce pek çok uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapan National Golf Club, Turkish Airlines Open 2026 ile birlikte hem sporcular hem de golf tutkunları için üst düzey bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.



