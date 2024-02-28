"Pro Golf Tour"un ikinci etabı sona erdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Pro Golf Tour" turnuvasının ikinci etabı tamamlandı.



Golf Mad sponsorluğunda Lykia Links Golf Kulübünde gerçekleştirilen turnuvaya, 24 ülkeden 104 sporcu katıldı.



Turnuvada Türkiye'yi Tarık Aslan, Leon Açıkalın ve Taner Yamaç temsil etti.



İkinci etapta Belçikalı James Meyer De Beco birinci, Fransız Mathieu Decottignies Lafon ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Fransız Antoine Pouguet ve Danimarkalı Jacob Jotgensen paylaştı.



Dereceye girenlere ödülleri, turnuva direktörü Bekir Kara tarafından verildi.



