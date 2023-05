Rikse Birdie Challenge golf turnuvası başlıyor

Golfte 'eşitlik' ilkesini önemseyen ve her yıl ivme kazanarak büyüyen Rikse Birdie Challenge, 30 Temmuz'da 11'inci kez gerçekleşecek.



30 Temmuz'da Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Beldesi'nde gerçekleşecek Rikse Birdie Challenge Turnuvası öncesinde LEO Co ve Plus Clouds Arge Direktörü ve Next Devoloper Yönetim Kurulu Başkanı Barış Bulut ve Rikse Birdie Challenge Başkanı Cahit Kaya, D-Smart'ta yayınlanan 'Haftanın Konuğu' programına katıldılar. DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'nın sunduğu programda Rikse Birdie Challenge'a yaklaşık 80 profesyonel golfçünün katılacağı belirtildi. Barış Bulut turnuvayla ilgili şunları söyledi:



"Özel kuralları olan bir turnuva olduğu için amatörler ve profesyoneller aynı sahada oynayabiliyor. Zorluk seviyesine göre kategorilerimiz var. Sonuçlarda da sadece ilk 3'ü yayınlıyoruz. Buradaki amaç rekabet yaratmaktan çok keyif veren bir turnuva oluşturmak. Beklediğimizin çok üzerinde bir talep var. Önümüzdeki seneden itibaren turnuvayı yurtdışında da düzenlemek istiyoruz."



Golfün öncü ülkelerinden İsveç'ten diploması bulunan Cahit Kaya, ünlü isim Robert Rock'un turnuvada yer alacağını açıklayarak şöyle konuştu:



"Katılım çok. 120 isim katılacak. Yaklaşık 70-80 profesyonel isim olacak. Ünlü isim Robert Rock turnuvada yer alacak. Onun dışında da önemli isimler turnuvada mücadele edecek. Yeni bir formata sahibiz ve bu format çok sevildi. Yurtdışından da ilgi var. Her yaş kategorisi birbiriyle mücadele edebilecek. Formatın en büyük özelliği ise kimse kimsenin skorunu görmüyor. İlk 3'e ödül veriyoruz. Genel olarak derecesi kötü olan sporcular bunun görülmesini istemez. Bu yüzden bizim turnuvamız tercih ediliyor. Toplamda 5 bin Euro para ödülü dağıtacağız. Geçen seneden daha iyi bir turnuva bekliyoruz. Bu yılki turnuvadaki başarımız bizi yurtdışına da taşıyacak. O açıdan da çok önemli bu yıl."



Cahit Kaya, Yıldırım Demirören başkanlığındaki Golf Federasyonu'nun çalışmalarını da anlatarak; "Başkanımız yeni bir sistem oluşturdu. Altyapıya çok önem veriliyor. Milli sporcu sayımız önemli derecede artacak. Bu isimlerin yurtdışında da ülkemizi başarıyla temsil edeceklerini düşünüyorum. Tanıtım yolunda önemli adımlar atılıyor. Dünyanın önemli golf destinasyonlarından biri durumundayız. Ancak daha çok sahaya ihtiyacımız var. En büyük rakibimiz İspanya'yı yakalamak için daha çok saha yapmamız gerekiyor. Ama mevcut şartlarda da iyi bir rekabet sürdürüyoruz" dedi.



Barış Bulut golf gelirlerinin daha yukarı çekilebileceğine değinerek, "Bunun iki yolu var. Saha sayısını artırmak ve her oyun başına kesilen faturayı artırmak. Golf dünyada sporcusu en çok kazanan spor. Buradaki en büyük problemlerden biri, Türkiye olarak yurtdışına golf oyuncusu çıkaramamak. Eğer sporcu çıkarabilirsek, buraya gelen sporculardan daha fazla gelir elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.



Cahit Kaya da golfçü yetiştirme ile ilgili çalışmalarını anlatarak sözlerini şöyle tamamladı: "Belek Golf Akademi olarak bizim en büyük hayalimiz, yurtdışına oyuncu göndermek. Şu an altyapımızda yaklaşık 200 sporcu var. Mutlaka biri European Tur'un kapılarını açacak. Uzun bir süreç ama 5 yıl içerisinde bunu başaracağız."