Rikse Birdie Challenge Turnuvası başlıyor

Golfte 'eşitlik' ilkesini önemseyen ve her yıl ivme kazanarak büyüyen Rikse Birdie Challenge'ın Pazar günü 11'incisi gerçekleşecek.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Beldesi'ndeki organizasyon öncesinde LEO Co ve Plus Clouds Arge Direktörü ve Next Devoloper Yönetim Kurulu Başkanı Barış Bulut, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Beklediklerinden fazla taleple karşılaştıklarını dile getiren Barış Bulut, 150 kişinin başvurduğu turnuvayı 120 kişi ile sınırlandırdıklarını söyledi. Barış Bulut, ''Bu aralar ilk defa karşımıza çıkıyor turnuvada oynamak için rica ederek dahil olmak isteyenler var. Katılımcılardan 40 kişi profesyonel, yaklaşık 10 tane yurt dışından katılım var geri kalanlar ise iş insanı. Şu an yurt dışından gelen çok önemli hocamız eğitim veriyor buradaki arkadaşlara. Hava da çok güzel, keyifli bir turnuva olacak gibi duruyor. Seyirci de bu defa enteresan şekilde çok gelmek istedi. Zaten şu anda içinde bulunduğumuz yer de aslında otelin parçası olduğu için içeriden çok fazla izleyici gelecek aynı zamanda. Bu turnuva daha çok eğlenmek üzere yapılan bir turnuva. Çok değişik bir formatı da var turnuvanın, herkes para ödülü alacak'' dedi.



''YURT DIŞINDA BAYAĞI SES GETİRDİ''



Barış Bulut, bu seneki katılımın kendileri için de sürpriz olduğunu dile getirerek, ''Gerçek manada yurt dışında bayağı ses getirdi. Yer doldu diye profesyonel bir sporcuyu ise alamadık turnuvaya. Beklediğimizin üzerinde talep var. Organizasyonu ikiye bölmek istiyoruz. Nihayetinde 18 yaş altı sporcular da var. 18 yaş altı bugün sahaya çıkıyor. Asıl turnuva yarın olacak ama 2 günlük turnuvaya dönüştü'' diye konuştu.



''TURNUVANIN EN GÜZEL KISMI FAVORİNİN OLMAMASI''



Turnuvanın en güzel kısmının favorinin olmaması olduğunu kaydeden Barış Bulut, ''Şu kişi kazandı bu kişi kaybetti diye bir şey yok. Listelerde birinci olarak göreceğimiz kişi aslında en az para ödülünü kazanmış kişi de olabilir aslında. Çünkü çok sıra dışı bir format var aslında. 18 deliğimiz var, her delikte birdie yapana, par yapana ve daha iyi skorlar yapana ayrı ayrı para ödülleri var. Dolayısıyla net birinci, ikinci, üçüncü diyebileceğimiz birileri yok. Ama tahmin edeceğiniz üzere buraya daha önce gelip tecrübe eden, iş insanları var onlar nispeten biraz daha favori olacaklardır'' ifadelerini kullandı.



''HER SAHANIN BELLİ VURUŞLA BİTİRME HAKKI VAR''



Barış Bulut, golf sporunda yer alan terimleri ise şöyle açıkladı: ''Öncelikle her sahanın belli vuruşla bitirme hakkı var. Örnek olarak arkamızdaki saha 5 atışta bitirilmesi gereken bir saha. Bu sahayı 5 atışta bitirirseniz par yapmış oluyorsunuz. Tabii herkes aynı profesyonellikte değil. Bir de handicap dediğimiz bir sistem var. Handicapı 30 olan bir kişinin toplamda 18 delikli bir sahada 30 sayı geriden gelme hakkı oluyor. Bunun haricinde double bogey, bogey, par, birdie, eagle, albatros diye giden isimlendirmeler var. Double bogey 5 delikli sahayı 7 defada bitirmek. Bogey 5 delikli sahayı 6 defada bitirmek, par 5 defada bitirmek, eagle 4 defada, albatros 2 gibi gidiyor. Dolayısıyla bu tip kendi içerisinde terimleri olan bir spor.''