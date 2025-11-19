SunExpress Golf Cup, Antalya'da düzenlenecek

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 5. SunExpress Golf Cup kapsamında, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini Türkiye'de bir araya getirecek.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen golf destinasyonlarından Belek'te 7-10 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek SunExpress Golf Cup, dört gün sürecek kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak.



Montgomerie Maxx Royal Golf Sahası'ndaki ortak antrenmanla başlayacak turnuva, 9 Ocak'ta yapılacak büyük finalle devam edecek. Etkinlik, gala yemeği ve ödül töreniyle tamamlanacak.



Her yıl düzenlenen SunExpress Golf Cup, dünya genelinden turizm profesyonellerini buluşturarak sporu, işbirliğini ve Türk misafirperverliğini aynı atmosferde bir araya getiriyor.



Golf turizminin gelişimine katkı sağlayan etkinlik, Türkiye'nin turizm destinasyonu olarak sunduğu olanakların öne çıkarılmasını sağlıyor.



Avrupa'nın farklı ülkelerinden önde gelen tur operatörleri ve acentelerin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, Belek'in golf turizmindeki güçlü altyapısını, yüksek standartlı tesislerini ve dört mevsim devam eden elverişli koşullarını uluslararası ölçekte tanıtılmasına da imkan sunuyor.



SunExpress, kış sezonunda da Avrupa'dan düzenlediği sık ve direkt uçuşlarla, golf tutkunlarının Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına hızlı ve konforlu şekilde ulaşmalarını sağlamaya devam ediyor.



