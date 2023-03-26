TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2. ayağı sona erdi!

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2. ayağı, Antalya'da sona erdi.



Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Cornelia Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvada, 10'u erkek 19 sporcu mücadele etti.



Final raundu sonunda erkeklerde Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan ve Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli, toplamda 219'ar gross skorla birinciliği paylaşınca aralarında bir play-off maçı yapıldı. 18. çukurda oynanan play-off sonunda İbrahim Tarık Aslan, Gürdenli'yi geride bırakarak TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2. ayağını lider tamamladı. Can Gürdenli ikinci sırayı alırken, Regnum Golf Kulübünden Cem Başpınar ise toplamda 231 gross skorla üçüncü oldu.



Kadınlarda Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Süalp 216 gross skorla birinciliği elde etti. Gloria Golf Kulübünden Sude Bay 225 gross skorla ikinci, National Golf Kulübünden Petek Peker 227 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.



TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 3. ayak müsabakaları, 7-9 Nisan'da TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanacak.



