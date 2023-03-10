TGF Türkiye Golf Turu, Antalya'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. ayağı, Antalya'da başladı.



Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Golf Kulübü Montgomerie Golf Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvada Kemer, Bodrum, Sueno, İstanbul, Olympos, Regnum, Ataşehir, Antalya Gençler, Gloria, Klassis, Moda, Ankara, Carya golf kulüpleri, İstanbul Gençler Golf Akademisi ve National BGK'dan A kategorisinde 9 erkek 9 kız, B kategorisinde ise 8 erkek 9 kız olmak üzere 35 golfçü mücadele ediyor.



Bu yıl turnuva, A kategorisinde 6, B kategorisinde ise 4 ayak olarak oynanacak.



TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak müsabakaları, 12 Mart'ta sona erecek.



