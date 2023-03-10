TGF Türkiye Golf Turu, Antalya'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. ayağı, Antalya'da start aldı.
10 Mart 2023 16:43
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. ayağı, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Golf Kulübü Montgomerie Golf Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvada Kemer, Bodrum, Sueno, İstanbul, Olympos, Regnum, Ataşehir, Antalya Gençler, Gloria, Klassis, Moda, Ankara, Carya golf kulüpleri, İstanbul Gençler Golf Akademisi ve National BGK'dan A kategorisinde 9 erkek 9 kız, B kategorisinde ise 8 erkek 9 kız olmak üzere 35 golfçü mücadele ediyor.

Bu yıl turnuva, A kategorisinde 6, B kategorisinde ise 4 ayak olarak oynanacak.

TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak müsabakaları, 12 Mart'ta sona erecek.


Diğer Haberler

TGF Türkiye Golf Turu, Antalya'da başladı

Futgolf Dünya Kupası'nın Türkiye Karması belli oldu

Gareth Bale, golfe başladı

Golf Milli Takımı'nın aday kadrosu kampta

Almanya Golf Milli Takımı, Antalya'da kampta

Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı