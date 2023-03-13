TGF Türkiye Golf Turu'nun ilk ayağı sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak yarışları tamamlandı.



Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Golf Kulübü Montgomerie Golf Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın 1. ayak müsabakalarında 35 golfçü mücadele etti.



Üç raunt oynanması planlanan turun ilk ayağı, olumsuz hava koşulları sebebiyle son gün müsabakalar yapılamadığından iki raunt üzerinden değerlendirildi.



Erkekler A kategorisinde Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar 145 gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 154 gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Mehmet Kazan ise 155 gross skorla üçüncü oldu.



Kadınlar A kategorisinde ise Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz 155 gross skorla birinciliği elde etti, National BGK'dan Ayşe Demir 158 gross skorla ikinci, Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay 159 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.



Erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Teoman Levin Delzer 170 grossla birinciliği, Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez 176 gross skorla ikinciliği, aynı kulüpten Berke Tunca da 178 gross skorla üçüncülüğü elde etti.



Kadınlar B kategorisinde de Ataşehir Golf Kulübü'nden Merve Üçerler 179 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Aylin Evyap 180 gross skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Alya Su Çiğdem 183 gross skorla üçüncü oldu.



