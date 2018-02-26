TGF Yerel Yıldızlar Turu 1'inci ayağı tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2018 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 1'inci ayak müsabakası tamamlandı.



Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde yapılan Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 1'inci ayak müsabakasında Bel-Ka Golf Kulübü, National BGK, Serik BGA, National Antalya Gençler Golf Akademisi, Sueno Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, AGISK, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü ve Cornelia Golf Kulübü'nden 53 sporcu mücadele etti.



Final raundunun sonunda erkekler grossda Bodrum Golf Kulübü'nden Yılmaz Batan toplamda 156 gross skorla birinci, National AGGA'dan Ertuğrul Gözegü 158 gross skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 162 gross skorla üçüncü oldu. Genç kızlarda National AGGA'dan Tuğçe Fatma Billa ve National BGK'dan Ayşe Demir toplamda 153 gross skorla liderliği paylaştı. Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık ise 155 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.



Erkekler A kategorisinde Bodrum Golf Kulübü'nden Yılmaz Batan toplamda 140 net vuruşla birinci, National BGK'dan Hasan Şekeroğlu 141 net vuruşla ikinci, aynı kulüpten Cem Başpınar 145 net vuruşla üçüncü olurken, erkekler B kategorisinde National BGK'dan Bayram Bahri Kara toplamda 90 stableford skorla birinci, Serik BGA'dan Ata Özcan Ordulu 79 stableford skorla ikinci, aynı kulüpten Kadirhan Yener 75 stableford skorla üçüncü oldu.



Genç kızlarda A kategorisinde National BGK'dan Ayşe Demir toplamda 143 net vuruşla ilk sırada, National AGGA'dan Fatma Tuğçe Billa 146 net vuruşla ikinci sırada, Bodrum Golf Kulübü'nden Aylin Tepe 150 net vuruşla üçüncü sırada müsabakaları tamamladı Genç kızlar B kategorisinde Bodrum Golf Kulübü'nden Almira Tepe toplamda 83 stableford skorla birinci, aynı kulüpten Zeynep Sualp 82 stableford skorla ikinci, National BGK'dan Hatice Sarı 75 stableford skorla üçüncü oldu.



Dereceye giren sporcular final raundunun ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı.



Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 2'nci ayak müsabakası 24- 25 Mart tarihlerinde Belek'te yapılacak.



