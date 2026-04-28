"Turkish Airlines Open 2026", Pro-Am Golf Turnuvası'yla başladı

DP Dünya Turu takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında organize edilen "Turkish Airlines Open 2026" golf turnuvası, Antalya'da profesyonel ve amatör golfçüleri bir araya getiren Pro-Am Golf Turnuvası'yla başladı.



Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen ve iki gün sürecek turnuvada 40 profesyonel ve 60 amatör golfçü, 36 çukurda mücadele edecek.



Turnuva hakkında basın mensuplarına açıklamaya yapan DP Dünya Turu Türkiye Temsilcisi ve Turnuva Organizatörü Kemal Taşkınlı, organizasyonu bu yıl dokuzuncu kez düzenlediklerini söyledi.



Turnuvanın bu yıl yeni bir sahada gerçekleştirildiğini belirten Taşkınlı, "Antalya bölgesinin ilk golf sahası. 1994 yılında kurulmuş olan golf sahasındayız. Bu sene özellikle Türkiye Golf Federasyonunun büyük destekleriyle bu turnuvayı üç yıl daha yapacağımız duyuruldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Tekrar uluslararası oyuncuların ülkemize gelmesi, bunu buradan tüm dünyaya duyurmamız, buranın böyle imkanlara sahip olduğunu göstermemiz bizim için çok önemli." dedi.



Taşkınlı, bu yıl turnuvaya önemli oyuncuların katıldığını ifade ederek, "Britanya Açık şampiyonu Francesco Molinari, önemli oyunculardan biri. Onlar için de iyi bir oyun olacak, zorlayıcı bir saha. Düzenlenecek turnuva dolasıyla 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde golfseverler için kapılarımızı açıyoruz. Bu turnuvayı izlemek üzere tüm Antalya halkını bekliyoruz." diye konuştu.



"Turkish Airlines Open 2026" golf turnuvası, 30 Nisan'da başlayacak.



