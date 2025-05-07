Turkish Airlines Open, Pro-Am ile başladı

Dünyanın en ünlü golfçülerini Antalya'da ağırlayacak Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan, Pro-Am turnuvası ile başladı.



Kentte 6 yıl aranın ardından düzenlenen ve Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyon kapsamındaki Pro-Am turnuvasına 14 takım katıldı.



Takımlarda yer alan üç amatör oyuncu, organizasyonda iki profesyonel golfçü ile aynı sahayı paylaşmanın heyecanını yaşadı.



İlk Pro-Am turnuvasında 42 amatör golfçü şampiyonluk için mücadele etti.



Fransız Jeong Weon Ko ve İngiliz Sam Bairstow ile oynayan Mehmet Aygün, Cem Yılmaz ve Deniz Çuha'dan oluşan Turkish Airlines-7 takımı, toplam -38 ile şampiyon oldu.



Danimarkalı tecrübeli oyuncu Soren Kjeldsen ve İngiliz Joe Dean ile sahaya çıkan Kratos-1 takımı ise toplamda -35 ile ikinci sırayı aldı. Takımında amatör oyuncular olarak Vladimir Linetsky, Stanislas Linetsky ve Oleg Bachaov mücadele etti.



Danimarkalı Jeff Winther, Fransız Julien Brun, Yavuz Küçük, Kerim Yılmaz ve Mürsel Ay'dan oluşan takım da turnuvada toplamda -33 ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Turkish Airlines Pro-Am'in ilk gününde kadınlarda bayrağa en yakın atış ve en uzun vuruş ödüllerinin sahibi Güzel Yusupova oldu.



Erkeklerde bayrağa en yakın atış kupasını Khudaynazar Yusupov kazanırken en uzun vuruş ödülünü ise Kenan Güngör elde etti.



Turnuva sonunda derece elde edenlere kupa ve ödüllerini, Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan ve DP World Turu Turnuvalar Direktörü Mark Casey verdi.



