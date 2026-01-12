Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası tamamlandı

Aantalya'nın Serik ilçesinde 12 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Şampiyonası'nın (Turkish Amateur Open 2026) erkekler kategorisinde ilk gün saha rekorunu da kırmayı başaran Estonyalı Richard Teder şampiyonluğa ulaştı. Kadınlar kategorisinde ise milli golfçü Deniz Sapmaz şampiyon oldu.







Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde düzenlenen ve 3 gün süren Türkiye Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası sona erdi. Son gün yağmur altında çekişmeli geçen turnuvada Richard Teder şampiyon olurken, milli golfçü İbrahim Tarık Aslan ikinci, Dlan Shaw Radford üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise milli golfçüler Deniz Sapmaz birinci, Sude Bay ikinci, Zeynep Süalp üçüncü oldu.



Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine Türkiye Golf Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Hasan Ceylan ve Güray Yazıcı, Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Kaya Palazzo Golf Kulübü Genel Müdürü Kıvanç Korkmaz katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini TGF yönetim kurulu üyeleri Hasan Ceylan ve Güray Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen takdim etti.







TURNUVA BAŞARIYLA TAMAMLANDI







TGF Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, "Turkish Amateur Open 2026'yı başarıyla tamamladığımız bu anlamlı günde, bu organizasyonun hayata geçirilmesinde vizyonu ve güçlü desteğiyle her zaman yanımızda olan Türkiye Golf Federasyonu Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören'e, Federasyon Başkan Vekilimiz Sayın Nihat Özdemir'e ve yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz golfüne verdikleri kıymetli katkılar için sponsorlarımıza teşekkür ederim. Ev sahipliği ve iş birliği için Kaya Palazzo Golf Kulübü Genel Müdürü Sayın Kıvanç Korkmaz'a ve sahayı hazırlayan greenkeeper ekibine teşekkür ediyorum. Operasyonda emek veren tüm kulüp çalışanlarına, organizasyonun adil ve kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlayan Türkiye Golf Federasyonu çalışanlarımıza, milli takım hocalarımız İdris Topar, Çağatay Ural'a, hakemlerimize, maestro ekibine ve mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.







Turnuvanın birincisi Richard Teder, "Birinci olduğum için çok mutluyum. İlk gün saha rekoru kırdım. İkinci gün de aynı şeklide eksi 7 oynadım ve son günde elde ettiğim dereceyle turnuvanın şampiyon oldum. Türkiye Golf Federasyonu yetkililerine bu turnuvayı düzenledikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.







MİLLİ GOLFÇÜLER: BİZİM İÇİN İYİ BİR TURNUVA OLDU







Turnuvada erkekler kategorisinde ikinci olan milli golfçü 23 yaşındaki İbrahim Tarık Aslan, şunları söyledi:







"Sueno Golf Kulübü oyuncuyum. Türkiye Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Turnuvası'na Türkiye'den katılan sporcu arkadaşlarımızla en iyi şekilde mücadele ettik ve güzel başarılara imza attık. Turnuvada ikincilik elde ettim. Turnuvada çok güzel bir atmosfer vardı. Hedefim milli takımda kalıcı olmak ve daha güzel başarılara imza atmak. Estonyalı sporcu Richard ile çekiştik. Turnuvaya istediğim gibi başlayamadım. Richard, 2 gün iyi oynadı. Son ana kadar mücadele ettik, aramızda son gün 11 vuruş fark vardı. Son gün bu farkı yakalamak kolay değil ancak 3 vuruşa kadar indirdim. Turnuvaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."







Kadınlar kategorisinin birincisi milli sporcu Deniz Sapmaz, "Çok güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Son gün yağmura rağmen turnuvaya katılan arkadaşlarımızla birlikte iyi mücadele ettik. 4 senedir milli takımdayım, bu yıl 5'inci yılım olacak. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Turnuvada ikinci olan milli sporcu Sude Bay, "Zorlu hava koşullarında çok güzel tecrübe kazandık. Hava şartları bizi biraz zorladı ama çok keyifli bir turnuvayı geride bıraktık. Hedefim ileriki turnuvalarda daha başarılı olmak" dedi. Turnuvada üçüncü olan milli golfçü Zeynep Süalp de "3 gün boyunca çok çekişmeli bir turnuva oldu. Son gün yağmura rağmen iyi mücadele ettik. Hedefim ileriki yıllarda turnuvada şampiyon olmak. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



