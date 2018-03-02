Türkiye Golf Turu 3. ayağı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayağı başladı.



Belek Turizm Merkezi'ndeki National Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda 27 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, 3 günde 54 çukurda yarışacak.



Turun nisan ayında düzenlenecek 6. ayağının sonunda, ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.



Turnuva öncesi golfçüler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Türk bayrağı açıp, asker selamı verdi.



