Warning: preg_match(): Unknown modifier 'o' in /home/superspo/new_sx/_mikro/golf/_inc/mobil_url_kontrol.inc on line 25
Türkiye Golf Turu 3. ayağı - Golf

Türkiye Golf Turu 3. ayağı

Organizasyonun Antalya'da başlayan 3. ayağında 27 sporcu mücadele ediyor.
02 Mart 2018 13:33
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayağı başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki National Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda 27 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, 3 günde 54 çukurda yarışacak.

Turun nisan ayında düzenlenecek 6. ayağının sonunda, ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Turnuva öncesi golfçüler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Türk bayrağı açıp, asker selamı verdi.


Diğer Haberler

Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nda kazanan Ali Altuntaş!

Kadın golfçüler Antalya'da buluşacak

17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı

2019 TGF Türkiye Golf Turu'nda kazanalar belli oldu

2019 TGF Türkiye Golf Turu

2019'da golften sporundan çılgın rakam bekleniyor