Türkiye Golf Turu'nun 2. ayağı başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin ikinci ayağı Antalya'da başladı.



Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen organizasonda, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden 10 erkek ile 9 kız olmak üzere toplam 19 sporcu mücadele ediyor.



Üç gün sürecek turnuvada golfçüler 54 çukurda yarışacak.



