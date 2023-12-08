World Golf Cup Turnuvası'nın final kazananları belli oldu

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu markası Türk Hava Yollarının (THY) kendi adıyla düzenlediği ve kısa sürede dünyadaki en önemli amatör golf turnuvalarından biri haline gelen Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası'nın büyük final kazananları belli oldu.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Turkish Airlines World Golf Cup'ın finali 4-7 Aralık tarihlerinde Antalya'da bir otelde gerçekleştirildi.



Turnuvaya, Türk Hava Yollarının kurumsal müşterilerinin yanı sıra, iş dünyasından önemli isimler de katıldı.



Bu yıl sekizincisi düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup, ilk kez 2013 yılında dünyanın 12 farklı noktasında, dünya çapında 61 farklı ülkede 80'den fazla destinasyonda gerçekleştirildi.



Turnuvanın büyük finalinde ise tüm bu destinasyonlardan gelen finalistler yer aldı.



Turnuvada mücadele eden Ghislain Sahali 47 puan alarak şampiyon olurken Batzorig Bayarbileg ikinciliği, Delroy Lee üçüncülüğü elde etti. Peter Rhys Mckeever ise en iyi gross skorunu 75 vuruş ile kazandı.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, turnuvanın büyük finalinde oynayanlara teşekkür ederek, "İzlemesi keyifli bir turnuva oldu. Büyük finalde kazanan Ghislain Sahali ve Peter Rhys Mckeever'i tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



THY bu sene 7 binin üzerinde oyuncuyu bir araya getirdi



Spora ve spor organizasyonlarına dünya çapında verdiği destekle ülkeler, kıtalar ve kültürler arasında köprüler kurma misyonuna yeni boyutlar getiren THY, 2013 yılından beri amatör golfçülere yönelik olarak düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup ile kurumsal müşterilerine etkin bir biçimde ulaşıyor.



THY, bu sene de 80'den fazla turnuvada 7 binin üzerinde oyuncuyu bir araya getirdi.



Turnuvayla ilgili daha detaylı bilgiler için "www.turkishairlines.com/golf" internet sitesi ziyaret edilebilir.



